SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli'de elleri ve ayakları bağlı denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu
Haberler Yaşam Videoları

Kocaeli'de elleri ve ayakları bağlı denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 18:20

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde bulunan erkek cesedinin 69 yaşındaki İbrahim Demir'e ait olduğu ortaya çıktı.

Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan denize açılan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 400 metre uzaklıkta suda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı. Cesedin, elleri ve ayaklarının bağlandığı tespit edildi. Yapılan incelemede cesedin 69 yaşındaki İbrahim Demir'e ait olduğu öğrenildi. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayı aydınlatmak için çok yönlü inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Kocaeli’de yoldan çıkan tır ağaçlık alana uçtu
05.12.2024Perşembe
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan “Fermuar Sistemi” Çağrısı
05.12.2024Perşembe
Pendik'te feci kaza! 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü
05.12.2024Perşembe
Trafik canavarları kamerada! Ambulansa geçit vermediler!
05.12.2024Perşembe
Batman’da kümesine dadanan tilkiyi suçüstü yakaladı!
05.12.2024Perşembe
Bunlar da Var
Konyaspor - Kepez Belediyespor 9-0 | Gol: Melih İbrahimoğlu 01:01
Konyaspor - Kepez Belediyespor 9-0 | Gol: Melih İbrahimoğlu
04.12.2024Çarşamba
Narin Güran cinayetinde kriminal rapor açıklandı 20:29
Narin Güran cinayetinde kriminal rapor açıklandı
05.12.2024Perşembe
Suriyeli muhalifler Esad rejimine karşı başlattığı operasyonun görüntüleri yayınlandı 00:38
Suriyeli muhalifler operasyonun görüntülerini yayınlandı
05.12.2024Perşembe
Suriye’de harita nasıl değişti, kim, nereyi kontrol ediyor? İşte son durum… 10:06
Suriye'de kim, nereyi kontrol ediyor?
04.12.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA