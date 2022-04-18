RAMAZAN İMSAKİYE
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Kocaeli'de elektrikli battaniyeden çıktığı düşünülen yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Kocaeli'de elektrikli battaniyeden çıktığı düşünülen yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
18.04.2022 15:31

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Kocaeli'de iki katlı evin ikinci katında çıkan yangında 75 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi. Yangının, elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olay, saat 13.30 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Hüner Sokak'ta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Aliş'in (75) tek başına yaşadığı evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yapılan incelemelerde 75 yaşındaki Musa Aliş'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının, elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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