Kocaeli’de elektrik akımına kapılan at telef oldu

Edinilen bilgiye göre, olay Cümaköy Mahallesi Uludere Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bir su deposuna çekilen kaçak elektrik hattının yer altından geçen bölümünden sızan elektrik akımı, iki atın geçişi sırasında tehlikeli bir durum oluşturdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki enerjiyi keserek inceleme yaptı ve olayla ilgili rapor tuttu.

Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşın "Ölüyor mu? Ölüyor vallahi" sözleri duyulurken, yaşanan talihsiz durumun boyutu gözler önüne serildi.