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Kocaeli’de durdurulan tırın dorsesinde branda ve boruların altına gizlenmiş 150 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’de durdurulan tırın dorsesinde branda ve boruların altına gizlenmiş 150 düzensiz göçmen yakalandı
05.01.2023 23:22

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Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 06 DK 4226 plakalı Mercedes marka tırı durdurdu. Polis ekiplerince tırın dorse kısımda yapılan incelmelerde branda ve boruların arasına saklanmış halde 150’ye yakın yabancı uyruklu, düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Olay yerine hemen çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ardından göçmenler dorseden indirilip bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 otobüs ile Yarımca Polis Merkezi'ne götürüldü.

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