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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 19:19 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 21:12

Kocaeli'de drift gösterisi adrenalin dolu anlar yaşattı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araya gelen tecrübeli yarış pilotları, kendilerine ayrılan özel pistte drift gösterisi yaptı. Pilotlar yaptığı manevralarla tozu dumana kattı.

Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi'ndeki pazar alanında "Gebze Driftfest" etkinliği düzenledi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gösteride heyecan dolu anlar yaşandı. Tecrübeli pilotlar, otomobilleri ile drift yaparak adeta pisti dumana kattı.
Yarışlardan keyif aldığını söyleyen Ralli Pilotu Burcu Çetinkaya, "Seyirciyle bir arada olmak harika. 5 sene sonra tekrardan Türkiye Ralli Şampiyonasında yarışıyorum, o yüzden seyirci ile bir arada olmak, yarışlar öncesi bana moral oldu. Harika bir etkinlik oldu, Gebze Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

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