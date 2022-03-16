Haberler Yaşam Videoları Kocaeli'de direksiyon hakimeyetini kaybeden sürücü güçlükle kurtarıldı

Kocaeli'de direksiyon hakimeyetini kaybeden sürücü güçlükle kurtarıldı

Kocaeli'de direksiyon hakimeyetini kaybeden sürücü güçlükle kurtarıldı
16.03.2022 11:42

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:44
Yüzsüz hırsız! Kimseye aldırış...
Yaşam 02:00
Şoföre kızdı belediye...
Yaşam 01:01
Motosikletin değeri kadar ceza...
Yaşam 01:12
Elazığ'da evlerin içi karla...
Yaşam 03:05
Otobüs durağında unutulan...
Yaşam 01:09
Alkollü içecek çalan şahıslar...
Yaşam 00:49
Vatandaşlar köye inen ayıyı...
Yaşam 00:38
Başıboş köpekten kaçan çocuğa...
Yaşam 00:49
Esenyurt'ta korkunç olay!
Yaşam 00:57
Acı olay! 3 yaşındaki çocuk...
Yaşam 03:33
3 yaşındaki küçük çocuk...
Yaşam 03:31
Evini alevler içerisinde...

Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araç içinde sıkıştı, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza, saat 08.00 sıralarında Başiskele ilçesinde bulunan Yeşilyurt Mahallesi Hürler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K idaresindeki 41 TF 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü K.K. araç içinde sıkıştı, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan K.K, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA