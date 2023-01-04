Kocaeli’de dereye düşen köpek son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi edilmek üzere veteriner hekimliğine götürüldü

Olay, İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi’nde bulunan Kumla Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar dereye düşen ve çıkamayan köpeği görünce hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine kısa sürede belirlenen adrese gelen itfaiye ekipleri, dereye düşen köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler ip yardımıyla dereye inerek köpeği yakalamaya çalıştı.İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bitap düşen köpek dereden çıkarılarak tedavi edilmek üzere veteriner hekimliğine götürüldü.