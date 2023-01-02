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Kocaeli’de D-100 karayolunda seyir halinde olan çay yüklü tırın dorsesi alev aldı

Kocaeli’de D-100 karayolunda seyir halinde olan çay yüklü tırın dorsesi alev aldı
02.01.2023 22:07

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Yangını fark ederek yardım isteyen sürücü dorse ve aracın küle dönmesine engel olamadı. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 karayolu Muallimköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş.U. idaresindeki Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 NN 6677 plakalı çay yüklü tırda yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı hemen yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile bölgede trafik bir süre durduruldu. Dorsede başlayan ve çekici kısmına da sıçrayan yangın tırı tamamen küle çevirdi. Bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, tırın bölgeden kaldırılması ile normale döndü. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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