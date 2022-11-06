Haberler Yaşam Videoları Kocaeli'de beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından cadde ortasında silahla vuruldu

Kocaeli'de beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından cadde ortasında silahla vuruldu

Kocaeli'de beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından cadde ortasında silahla vuruldu
06.11.2022 09:02

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:51
Tuzla'da kamyon damperi üst...
Yaşam 01:00
Okul servisiyle cip çarpıştı:...
Yaşam 02:47
Arazi aracının çarptığı...
Yaşam 01:30
Asansör boşluğuna düşen inşaat...
Yaşam 02:47
İşe başladığı ilk gün...
Yaşam 00:56
Üsküdar Marmaray'da seferler...
Yaşam 01:38
Bursa'da tekstil fabrikasında...
Yaşam 00:26
Osmaniye'de korkunç kaza!
Yaşam 00:36
Aç kalan Tilkiyi peynirle...
Yaşam 01:54
Bayburt’un yüksek kesimleri...
Yaşam 00:20
Jandarmadan 3 milyon 400 bin...
Yaşam 02:55
Soğuk hava deposunda yangın

Kocaeli’de beraber alkol alan iki arkadaştan biri diğerini cadde üzerinde silahla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K., beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebeple silahla vuruldu. Silahla vuran şahıs hızla olay yerinden kaçtı. U.K.’yı kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı U.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA