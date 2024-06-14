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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 08:34 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 08:34

Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü

Kaza gece saat 01.00 sıralarında Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Ardından takla atan otomobili gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobildeki Ö.B. ve S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan H.K. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.A. ve Ö.B.'nin cenazeleri Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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