Kocaeli’de ayrılık dehşeti: Kadın ve kardeşi öldürüldü! Katil intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sokak ortasında yaşanan olay aile faciasına dönüştü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ataevler Mahallesi Yaz Sokak ile Başkent Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan ve bir çocuk annesi olan İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç (23), apartmanın önünde bulundukları sırada İpek Genç'in ayrılmak istediği öne sürülen sevgilisi Erhan Derse (35) tarafından önü kesildi.

Derse, yanında getirdiği silahla önce İpek Genç'e, ardından kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti. Daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç kurtarılamadı. Saldırgan Derse de yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta uzun süre delil çalışması yaptı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.