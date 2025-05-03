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Kocaeli Kartepe’de miras kavgası: Amca tarafından öldürülen yeğen toprağa verildi
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Kocaeli Kartepe’de miras kavgası: Amca tarafından öldürülen yeğen toprağa verildi

Giriş Tarihi: 3.05.2025 19:46:20

Acısu Mahallesi’nde miras davası nedeniyle husumet bulunan amca, yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 2 çocuk babası Muhammet A., cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta, miras davası nedeniyle husumet bulunan Kenan A., yeğeni Muhammet A.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, amcanın yeğeninin evinin önüne gitmesiyle başladı . Sokakta çıkan tartışmanın ardından Muhammet A., aracına binerek kaçmaya çalıştı. Ancak Kenan A., arabayla yeğenini takip ederek sıkıştırdı. Takip sırasında taraflar birbirine çarparak kaza yaptı.

Otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı . Muhammet A., olay yerinde hayatını kaybederken, amca gözaltına alındı.

İki çocuk babası olan Muhammet A.'nın cenazesi , ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Kartepe Acısu Seyyide Aişe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından , ikindi namazına müteakip Acısı Yavuz Sultan Selim Mezarlığı'na defnedildi.

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