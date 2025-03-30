Kızının doğum gününde vefat etti

Kızının doğum gününde vefat eden Acil Tıp Teknisyeni Şükrü Kaymak, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Manisa'da 112 kurulduğu ilk yıllarından bu yana Ahmetli ilçesinde ve merkez 112 istasyonlarında Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Şükrü Kaymak (42) tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Şükrü Kaymak'ın vefatı, sağlık camiasını derinden üzdü. Yunusemre 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ATT Şükrü Kaymak için ilk tören, Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimliği binası önünde gerçekleştirildi.