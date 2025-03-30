PODCAST CANLI YAYIN
Kızının doğum gününde vefat etti
Haberler Yaşam Videoları

Kızının doğum gününde vefat etti

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 17:47

Kızının doğum gününde vefat eden Acil Tıp Teknisyeni Şükrü Kaymak, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Manisa'da 112 kurulduğu ilk yıllarından bu yana Ahmetli ilçesinde ve merkez 112 istasyonlarında Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Şükrü Kaymak (42) tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Şükrü Kaymak'ın vefatı, sağlık camiasını derinden üzdü. Yunusemre 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ATT Şükrü Kaymak için ilk tören, Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimliği binası önünde gerçekleştirildi.

SIRADAKİ VİDEO
Balıkesir'de korkunç kaza: 4 araç birbirine girdi! 1 ölü 10 yaralı
30.03.2025Pazar
ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
30.03.2025Pazar
Batman’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı
30.03.2025Pazar
Batman'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
30.03.2025Pazar
Gaziantep'te feci kaza: 12 yaralı!
30.03.2025Pazar
Bunlar da Var
Sarıkamış’ta feci kaza: 2 ölü 5 yaralı! 01:14
Sarıkamış'ta feci kaza: 2 ölü 5 yaralı!
29.03.2025Cumartesi
Tayland’da deprem anı kamerada: Gökdelendeki havuz taştı korku dolu anlar! 01:01
Tayland’da deprem anı kamerada
29.03.2025Cumartesi
Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı | Sandalyeler havada uçuştu! CHP’liler içerideki müşterileri de linç etti 00:42
CHP'lilerden Espressolab'a saldırı!
29.03.2025Cumartesi
Derbi bitti Victor Osimhen çıldırdı! Beşiktaş taraftarlarıyla tartıştı 00:20
Derbi bitti Victor Osimhen çıldırdı! Beşiktaş taraftarlarıyla tartıştı
29.03.2025Cumartesi
CANLI YAYIN