RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Kız yurdunda feci ölüm! 13 katlı bir kız yurdunun 7’nci katından düştü

Kız yurdunda feci ölüm! 13 katlı bir kız yurdunun 7’nci katından düştü

Kız yurdunda feci ölüm! 13 katlı bir kız yurdunun 7’nci katından düştü
21.04.2022 08:41

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:21
Adana'da korkunç olay!...
Yaşam 01:50
Hayatını kaybeden öğrenci...
Yaşam 01:52
Evin bahçesine giren yılan...
Yaşam 00:58
Hayvan sevgisini kullanarak 1...
Yaşam 02:25
Hayatını kaybeden Bülent...
Yaşam 00:15
Telefonla konuşurken kapkaça...
Yaşam 05:04
İftar vakti cep telefonu...
Yaşam 01:08
Motosiklet sürücüsünün ölümle...
Yaşam 01:27
Başkan Erdoğan kanser...
Yaşam 03:11
Kaybolan 8 yaşındaki kız...
Yaşam 00:12
Kocaeli'de bir terörist 5 bin...
Yaşam 00:32
Yangına uykuda yakalanan adamı...

Malatya’da 13 katlı bir kız yurdunun 7’nci katından düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Olay, 20 Nisan Çarşamba 23.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. (20) yedinci katta kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açtı, çıktığı sandalye üzerinde sigara içen M.Y. bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında M.Y.’nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA