Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların buz kırma mesaisi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ağır kış şartlarının başlamasının ardından tatlı su balığı avcıları balıkçılık faaliyetlerine ara verirken, donmanın henüz yaşanmadığı açıklarda ağları kalan bazı balıkçılar ise buralara çıkabilmek için donan kıyılarda buzları kırmak için saatlerce mesai yürütüyor. Beyşehir’de hafta sonu etkili olan kar yağışının durmasının ardından başlayan dondurucu soğuklar, balıkçılık faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Beyşehir Gölü’nün kıyıları ilçede eksi 20 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanarak dondu. Balıkçıların motorlu tekneleri ise limanlarında buzlar arasında hareketsiz kaldı. Avlanmaya ara veren bazı balıkçılar, henüz donmayan gölün açıklarına çıkıp ağlarını kurtarabilmek için kıyılarda teknelerinin motor gücüyle ilerleyerek buzları kırıp yol açmaya çalıştı. Balıkçılar üzerine bindikleri tekneyi buzların üzerine çıktıktan sonra sürekli sağa sola sallayarak buz kütlelerini kırmaya çalıştı.