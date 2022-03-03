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Kıyı erozyonunun olduğu ilçede vatandaş tedirgin

Kıyı erozyonunun olduğu ilçede vatandaş tedirgin
03.03.2022 14:55

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Sakarya'nın Karasu sahilinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bir evin arsasını ve bahçe duvarlarını denizle buluşturdu. Tehlike oluşturan erozyonla ilgili ilçe belediyenin önlem almadığını belirten vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Bir aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Tehlike oluşturan erozyon son 10 günde 5 metre daha ilerledi. Ali Çabuk isimli vatandaşın arsasının bir kısmı ve bahçe duvarları ise yıkılarak denizle buluştu. İlerleyen günlerde ev ve arsalarının sular altında kalma tedirginliğiyle yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.

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