Kısıtlamadan muaf olanlar işe gitmeye otobüs bulamadı! Vatandaşlardan İETT'ye "sefer sayısı" tepkisi

Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarına binebilmek için duraklarda uzun süre bekledi. Bekleyenler nedeniyle duraklarında yoğunluk yaşandı. Göztepe Köprüsünde otobüsü bekleyen Hamza Çelik "Yaklaşık 45 dakikadır otobüs bekliyorum. İETT sosyal medya hesaplarından açıklama yapıyor. Sefer sayılarını uzatıyoruz. İnsanları mağdur etmeyeceğiz ama hepsi hikaye bekliyoruz hala eğer otobüs gelirse işimize gideceğiz" diye konuştu





Kadıköy'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.





D-100 Karayolu Uzunçayır, Göztepe ve Kozyatağında otobüs duraklarında ise yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatlerinin az olması nedeniyle şikayet ettiklerini belirtti.





Uzunçayır Otobüs durağında otobüsün gelmesini bekleyen Oğuzsan Taşdemir "Otobüsü yaklaşık 30 dakikadır bekliyorum. Hafta sonu kısıtlamalarında genellikle bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Metrolarda da aynı problem yaşamaktayız" dedi.





Göztepe Köprüsünde otobüsü bekleyen Hamza Çelik "Yaklaşık 45 dakikadır otobüs bekliyorum. İETT sosyal medya hesaplarından açıklama yapıyor.





Sefer sayılarını uzatıyoruz. İnsanları mağdur etmeyeceğiz ama hepsi hikaye bekliyoruz hala eğer otobüs gelirse işimize gideceğiz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN