Kısıtlama sürecinde tatlıcılardan evlere servis hizmeti

23.05.2020 13:38

Ramazan Bayramı nedeniyle tatlıcılarda da hummalı bir çalışma var. Kısıtlama süresi boyunca evlere paket servis şeklinde hizmet verecek olan tatlıcılar, siparişleri hazırlıyor. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, o anları canlı yayında aktardı.