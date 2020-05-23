Ramazan Bayramı nedeniyle tatlıcılarda da hummalı bir çalışma var. Kısıtlama süresi boyunca evlere paket servis şeklinde hizmet verecek olan tatlıcılar, siparişleri hazırlıyor. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, o anları canlı yayında aktardı.
Kısıtlama sürecinde tatlıcılardan evlere servis hizmeti
23.05.2020 13:38
- Kısıtlama sürecinde tatlıcılardan evlere servis hizmeti
- Bu karışım bağışıklığı güçlendiriyor! Dr. Ender Saraç'tan A Haber'de özel çay tarifi
- 400 torunu olan Eşe Nine Corona’yı yendi
- Genç kadın teması fark edince... Halk otobüsünde şoku yaşadı
- HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika açıklaması!
- Yasak sonrası çay hasadı göçü! 20 binden fazla kişi Karadeniz'e doğru yola çıktı
- Büyükçekmece'de hava kararınca her yeri ‘kronomid' sardı!
- İstanbul Kuzguncuk'ta fenomen köpek! 'Mahallenin muhtar'ı Rocky 10 yıldır bahçe duvarından sokağı izliyor
- Trabzon Vakfıkebir'de sosyal mesafeli bando takımına büyük ilgi! 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı
- Dükkanının kapısında görünce şoka girdi! Şehrin en işlek caddesini yılanlar bastı
- İstanbul Sultanbeyli'de yasağa rağmen ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edilerek ceza kesildi
- Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak İstanbul'da kaza geçirdi! Plakada dikkat çeken detay