Haberler Yaşam Videoları Kış uykusunda olması gereken anne ve yavru ayılar yiyecek ararken görüntülendi

Kış uykusunda olması gereken anne ve yavru ayılar yiyecek ararken görüntülendi

Kış uykusunda olması gereken anne ve yavru ayılar yiyecek ararken görüntülendi
22.01.2023 12:42

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:19
Kocaeli'de iki otomobil...
Yaşam 01:56
Komşu kavgasında misafirliğe...
Yaşam 01:14
Alkollü tır sürücüsü şarampole...
Yaşam 01:02
Beton mikserinin çarptığı...
Yaşam 04:44
3 yıl önce kaybolan 5...
Yaşam 03:14
Yağmur ve kar ne zaman...
Yaşam 00:40
Alevlere teslim olan kamyon...
Yaşam 00:48
Maganda kurşunu başına isabet...
Yaşam 03:47
Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi...
Yaşam 00:59
Metrobüste akrobatik...
Yaşam 01:23
Freni boşalan kamyonun...
Yaşam 03:57
Tekirdağ'da polis 5 milyon TL...

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Elazığ’da, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ da son yılların en kurak kışını yaşıyor. Uzun süredir yağış olmayan kentte normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı Karakoçan ilçesine bağlı Özlüce köyünde yiyecek ararken görüntülendi. Cep telefonuyla görüntülenen ayı ailesi, bir süre yiyecek aradıktan sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA