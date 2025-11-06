PODCAST CANLI YAYIN
Kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosiklete çarptı: O anlar kamerada!

Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün ağır yaralandı kaza anına ait güvenlik ve araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 3 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen otomobil, önce R. T.'nin kullandığı motosiklete ardından da ışıkta bekleyen başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı hem güvenlik kamerasına hem de bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaralının durumunun ağır olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

