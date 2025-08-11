Son Dakika
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara TIR çarptı: 1 ölü 4 yaralı! O anlar kamerada

Tayland’ın Phayao eyaletinde konteyner yüklü TIR, kırmızı ışıkta duramayarak bekleyen araçlara çarptı. Kazada TIR'ın altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı. İlk incelemeler, TIR şoförünün direksiyon başında uyuması ihtimaline işaret ediyor. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

TIR KIRMIZI IŞIKTA ARAÇLARA ÇARPTI
Olay, Tayland'ın kuzeyindeki Phayao eyaletinde yerel saatle 19.00 sularında gerçekleşti. Konteyner yüklü TIR, kırmızı ışıkta duramayarak ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
TIR'ın altında kalan aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan biri bebek 4 kişi ise yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN UYUMU KAZAYA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR
Polisin yaptığı ilk incelemelerde, kazanın TIR şoförünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Kazaya dair görüntüler, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

