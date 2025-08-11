Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti1

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara TIR çarptı: 1 ölü 4 yaralı! O anlar kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Kazaya dair görüntüler, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN UYUMU KAZAYA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR Polisin yaptığı ilk incelemelerde, kazanın TIR şoförünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI TIR'ın altında kalan aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan biri bebek 4 kişi ise yaralandı.