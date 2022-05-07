Haberler Yaşam Videoları Kırmızı ışıkta beklerken, tırın çarptığı otomobil 15 metre sürüklendi: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta beklerken, tırın çarptığı otomobil 15 metre sürüklendi: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta beklerken, tırın çarptığı otomobil 15 metre sürüklendi: 2 yaralı
07.05.2022 15:05

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:06
Kundaklanan araç kullanılmaz...
Yaşam 00:27
Motosikletli gençlerin ölümden...
Yaşam 01:15
D-100 yanyolda iki araç...
Yaşam 02:36
Kadıköy’de bulunan asırlık...
Yaşam 01:16
Pes artık! Taksici harçlık...
Yaşam 00:45
Başıboş atlar karayolunda...
Yaşam 02:06
Pikap 50 metreden şarampole...
Yaşam 02:42
Drift festivalini izleyenlerin...
Yaşam 02:57
Camiden şamdan çalan hırsız...
Yaşam 01:04
Alkollü sürücü takla atan...
Yaşam 00:17
Ticari taksi çalan hırsız 5...
Yaşam 00:44
İzmir’de feci kaza! 2 ölü 3...

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Kemallı Kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mehmet E. yönetimindeki 33 AJJ 79 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen İrfan D. yönetimindeki 05 AAU 292 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 15 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü İrfan D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aydan D. yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA