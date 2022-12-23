Haberler Yaşam Videoları Kırmızı bültenle aranırken İspanya’da yakalanan ve Türkiye'ye getirilen uyuşturucu baronu Atilla Önder cezaevine sevk edildi

Kırmızı bültenle aranırken İspanya’da yakalanan ve Türkiye'ye getirilen uyuşturucu baronu Atilla Önder cezaevine sevk edildi

Kırmızı bültenle aranırken İspanya’da yakalanan ve Türkiye'ye getirilen uyuşturucu baronu Atilla Önder cezaevine sevk edildi
23.12.2022 00:19 - Son Güncelleme: 23.12.2022 00:27

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:35
Türkiye genelinde 20 milyonluk...
Yaşam 02:24
Kovalamacada yakalanan...
Yaşam 01:28
Evi kenevir bahçesine çevirmiş
Yaşam 03:00
Şişli'de park halindeki araca...
Yaşam 01:03
Seyir halindeki araç alev alev...
Yaşam 02:25
Tekne faciasında bir kişinin...
Yaşam 01:12
Yakalanan uyuşturucu baronu...
Yaşam 01:36
Kars’ta 5 kişilik otomobilden...
Yaşam 01:50
Şerit değiştiren tırdan kaçmak...
Yaşam 04:12
Cerrahpaşa'da 1 kişinin...
Yaşam 00:57
Yaya geçidinden geçen kadına...
Yaşam 00:47
Hatay'da feci kaza! Otombille...

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’, ‘resmi belgede sahtecilik’ gibi suçlardan firari olarak aranan Atilla Önder hakkında yurt dışına çıktığının tespit edilmesi üzerine yakalanabilmesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda ‘uyuşturucu baronu’ Önder, Türkiye ve İspanya'nın işbirliğinde İspanya’da yakalandı. Önder, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Madrid’ten havalanan tarifeli uçakla 20.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Atilla Önder, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Havalimanı Şube Müdürlüğü polis ekiplerine teslim edildi. Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na çıkarılarak hakkında kesinleşmiş hapis cezasının yüzüne okunmasının ardından Atilla Önder, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA