Kırklareli’nde 2022 yılında toplamda 8 bin 800 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 01 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 bin 800 kaçak göçmenle birlikte 360 organizatör yakalanırken olaylarda kullanılan 348 araca el konuldu. Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 126’sı tutuklandı. 1 yılda 9 bin 339 kaçak göçmen sınır dışı edildi Yıl içerisinde il genelinde yakalanan 9 bin 339 yabancı uyruklu şahıslar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde görevli Jandarma personeli tarafından sevk ve nakil faaliyetleri yapılarak sınır dışı edildi.