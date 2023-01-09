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Kırklareli’nde 2022 yılında toplamda 8 bin 800 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 2022 yılında toplamda 8 bin 800 kaçak göçmen yakalandı
09.01.2023 18:30

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 01 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 bin 800 kaçak göçmenle birlikte 360 organizatör yakalanırken olaylarda kullanılan 348 araca el konuldu. Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 126’sı tutuklandı. 1 yılda 9 bin 339 kaçak göçmen sınır dışı edildi Yıl içerisinde il genelinde yakalanan 9 bin 339 yabancı uyruklu şahıslar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde görevli Jandarma personeli tarafından sevk ve nakil faaliyetleri yapılarak sınır dışı edildi.

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