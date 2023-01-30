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Kırıkkale'de yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
30.01.2023 19:08

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 10'uncu kilometresindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Van'a giden Hikmet T. idaresindeki 34 YK 9983 plakalı otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Fuat P.'nin kullandığı 71 DH 828 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole savrulan otomobil sürücüsü Fuat P. (67) ile yolculardan Özlem B. (40) ve Baran B. (14) yaralandı. Yaklaşık 32 yolcunun bulunduğu otobüste de sadece maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, hurdaya dönen LPG'li otomobilin yanma veya patlama riskine karşı tedbir alındı.

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