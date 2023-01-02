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Kırıkkale'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı
02.01.2023 00:32 - Son Güncelleme: 02.01.2023 00:50

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Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.D. idaresindeki 24 AAZ 071 plakalı otomobil, Y.T.'nin kullandığı 71 BD 626 plakalı pikaba çarptı. Kazada, sürücü M.G.D. (45) ile aynı araçta bulunan M.D. (38), N.S.D. (13) ve D.D.D. (7) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

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