Kırıkkale’de otobüste rahatsızlanan kadın kameraya yansıdı

Yaşanan panik anları otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, yolcuların ve şoförün dikkati olası bir faciayı önledi.

Ambulansa ulaştırılan Perihan İme, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumu fark eden otobüs şoförü Mehmet Ugantaş, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İme'nin sağlık durumu kötüleşince güzergahı değiştiren Ugantaş, otobüsü sevk edilen ambulansın bulunduğu noktaya yönlendirdi.

Olay, Kırıkkale Belediyesi'ne ait 71 ACK 346 plakalı halk otobüsünde, Kimeski hattında meydana geldi. Yolculuk sırasında aniden rahatsızlanan Perihan İme'ye ilk müdahaleyi çevredeki yolcular yaptı.