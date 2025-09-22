PODCAST CANLI YAYIN

Kırıkkale’de otobüste rahatsızlanan kadın kameraya yansıdı

Kırıkkale’de halk otobüsünde yolculuk yaparken fenalaşan kadın, şoförün güzergahı değiştirip ambulansla buluşturması sayesinde kısa sürede sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYA İLK MÜDAHALE

Olay, Kırıkkale Belediyesi'ne ait 71 ACK 346 plakalı halk otobüsünde, Kimeski hattında meydana geldi. Yolculuk sırasında aniden rahatsızlanan Perihan İme'ye ilk müdahaleyi çevredeki yolcular yaptı.

ŞOFÖR GÜZERGAHI DEĞİŞTİRDİ

Durumu fark eden otobüs şoförü Mehmet Ugantaş, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İme'nin sağlık durumu kötüleşince güzergahı değiştiren Ugantaş, otobüsü sevk edilen ambulansın bulunduğu noktaya yönlendirdi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ambulansa ulaştırılan Perihan İme, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan panik anları otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, yolcuların ve şoförün dikkati olası bir faciayı önledi.

