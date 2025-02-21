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Kırıkkale’de kaybolan demans hastası boş arazide ölü bulundu
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Kırıkkale'de kaybolan demans hastası boş arazide ölü bulundu

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 20:27 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 20:27

Kırıkkale'de 7 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay, boş arazide ölü bulundu. Şatay'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kırıkkale'de 7 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastasının, boş arazide cesedi bulundu. Bir haftadır kent merkezinde KGYS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, birçok noktada dron destekli arama çalışması yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yanındaki boş arazide Aydemir Şatay'ın cesedine ulaştı. Şatay'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden 14 Şubat'ta ayrıldıktan sonra Aydemir Şatay'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmişti. Demans hastası olduğu öğrenilen Şatay için arama çalışması başlatılmıştı.

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