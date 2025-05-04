Kırıkkale’de karbonmonoksit zehirlenmesi: Gazi ve eşi hayatını kaybetti!

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyü Yeşilöz mevkisinde, dün akşam saatlerinde, gazi Celal Türkoğlu (67) ve eşi Sündüs Türkoğlu (64), ikamet ettikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu . Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde Türkoğlu çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı . Otopsi işlemlerinin ardından Irmak köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına katılan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas , Türkoğlu ailesine başsağlığı diledi.
Celal Türkoğlu'nun, askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralanması nedeniyle 2023 yılında "gazi" unvanı aldığı öğrenildi.