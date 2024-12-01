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Kırıkkale'de husumet cinayeti yaşandı!
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Kırıkkale'de husumet cinayeti yaşandı!

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 18:46 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 18:46

Kırıkkale Karşıyaka Mahallesi’nde motosikletiyle evine dönen Mehmet Tektaş (51), husumetlisi B.Ç.’nin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Cinayetin, zanlının eşiyle gönül ilişkisi iddiasıyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Motosikletiyle ilerleyen Mehmet Tektaş, 2158. Sokak’ta B.Ç. tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Tektaş’ın cenazesi morga kaldırıldı. Zanlı B.Ç., saldırı sonrası aracıyla kaçtı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, B.Ç. ve oğlu M.Ç.’yi Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayın zanlının eşine yönelik iddialarla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Tahkikat sürüyor.

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