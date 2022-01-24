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Kırıkkale’de 113 köy yolu ulaşıma kapanırken 72 köy yolu ulaşıma açıldı

Kırıkkale’de 113 köy yolu ulaşıma kapanırken 72 köy yolu ulaşıma açıldı
24.01.2022 15:30

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Kırıkkale’de etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan 72 köyün yolu ulaşıma açılırken, 113 köyün yolunun da ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Kırıkkale’de kar yağışı yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yaağışı sebebiyle 113 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 72 köy yolu ulaşıma açılırken, 113 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor. Karla mücadelede görev alan 42 personel, 5 greyder, 7 kar temizleme kamyonu, 8 iş makinesi ve 7 arazi aracı ile köy grup yolları ve ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

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