Haberler Yaşam Videoları Kırıkkale Yahşihan'da kanlı gece! Boşanma aşamasındaki koca karısıyla konuşmaya gittiği evde bıçağıyla dehşet saçtı!

Kırıkkale Yahşihan'da kanlı gece! Boşanma aşamasındaki koca karısıyla konuşmaya gittiği evde bıçağıyla dehşet saçtı!

Kırıkkale Yahşihan'da kanlı gece! Boşanma aşamasındaki koca karısıyla konuşmaya gittiği evde bıçağıyla dehşet saçtı!
28.02.2022 09:08

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Kırıkkale Yahşihan'da kanlı gece. Boşanma aşamasındaki eşi Melike Y.'nin(20) ailesinin evine giden Yasin Y.(25) tartıştığı eşine ve ailesine bıçakla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşam Videoları

Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan eşi ile konuşmak için ailesinin evine giden Yasin Y., eşi Melike Y. ile tartışmaya başladı. Melike Y.'nin kardeşi Mustafa V.(20), babası Mehmet V.(52) ve annesi Münevver V.'nin(48) de katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı çıkaran Yasin Y., önce eşi Melike Y.'ye ardından Melike Y.'nin annesi Münevver V., babası Mehmet V., kardeşi Mustafa V.'yi bıçakla yaraladı. Saldırgan Yasin Y. de, kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.


YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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