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Kırıkkale-Kırşehir yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
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Kırıkkale-Kırşehir yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 9.05.2025 18:05:29

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araç otoparka çekildi.

Kırıkkale'nin Kırşehir karayolu üzerinde, B.Z. idaresindeki 71 EZ 690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, aracın yanma riskine karşı tedbir aldı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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