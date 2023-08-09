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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 10:36 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 10:45

Kimi otomobil salladı kimi cama vurdu: Sürücü 3 saatin ardından güçlükle uyandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonun çıkışına park ettiği otomobil içinde uyuyan sürücü, bir türlü uyandırılamayınca devreye polis ekipleri girdi. Otomobil sallanarak 3 saatin ardından uyandırılan şahsa, 436 TL para cezası uygulandı.

Olay, sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. isimli şahıs, 34 GRB 766 plakalı otomobilini akaryakıt istasyonun çıkışına park etti. Daha sonra H.Y., çalışır vaziyetteki otomobilin içinde uykuya kaldı.

O esnada akaryakıt almaya gelen tırlar, otomobil sebebiyle geri manevra yapmak zorunda kaldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının otomobili sallayarak ve bağırarak sürücüyü uyandırma girişimleri de başarısız kaldı.

Polis ekipleri de H.Y.'yi uyandırmak için çaba sarf etti. H.Y., polisin uzun uğraşları neticesinde otomobili sallanarak 3 saatin ardından uyandırıldı. Şaşkın bakışlarla ne olduğu anlamaya çalışan sürücü aşağıya indi. Polis memuru, otomobili bunduğu yerden akaryakıt istasyonun iç kısmına çekti. Sürücü H.Y.'ye Kabahatler Kanunun gereğince 436 TL para cezası kesildi. Sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.

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