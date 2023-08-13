Kilis'ten gelen görüntü Türkiye'yi hayrete düşürdü: Mermerin üzerinde yumurta pişirdi

Pazar günü Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi oldukça zor bir gün yaşadı. Bölgeden ilginç haberler de peş peşe geldi. Kilis'te aşırı sıcaklar mermeri bile pişirdi. Vatandaşın biri mermerin üzerine kırdığı yumurtaları kolaylıkla pişirdi. Sonra da afiyetle midesine indirdi. Türkiye bunu da gördü. Bölgeden sıcaklık rekorları gelmeye devam ediyor.

YUMURTA 10 DAKİKA İÇİNDE KIZARDI

Son 10 yılın en çok sıcak günlerini yaşadığını söyleyen Mikail Kırlangıç, "Serhat şehrimizde gerçekten kuru bir sıcak var. Bu sıcaklar insanı gerçekten kavuruyor. İnsanlar durduğu yerde sıcaktan terliyor. Ben de bu yüzden deney yapmak istedim. Dama çıktım ve yumurta kavurmak aklıma geldi. Mermerin de sıcak olduğunu fark edince yağı koyup üzerinde pişmesini bekledim. Yaklaşık 10 dakika içerisinde pişen yumurtayı çocuklarla yedik" dedi.

BİR SONRAKİ HEDEFİNİ DE AÇIKLADI

Sıcakların daha da üst seviyeye çıkmasının ardından yumurtayı pişirdiği mermerde et pişireceğini söyleyen Kırlangıç, "Bir sonraki hedefim yumurta değil, et pişirmek. Yumurtanın piştiği mermerde güneşin sıcağında kıyma pişireceğim. Herhangi bir ateş ve takviye sıcaklık olmadan sadece güneşin ısısıyla kıyma pişireceğim" diye konuştu.