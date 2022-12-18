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Kilis'te tıra çarpan araç alev alev yandı, otomobildeki 3 kişi son anda kurtuldu

Kilis'te tıra çarpan araç alev alev yandı, otomobildeki 3 kişi son anda kurtuldu
18.12.2022 08:54

OTOMATİK OYNAT

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Kilis’e otomobil tıra arkadan çarptı. Otomobildeki 3 kişi çıkartıldıktan sonra otomobil alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 46 ER 551 plakalı otomobil Kilis-Öncüpınar Karayolunda seyir halinde iken 27 PT 629 plakalı tıra arkadan çarptıktan sonra park halindeki çimento yüklü dorseye vurdu. Otomobildeki 3 kişi çevreden yetişenler tarafından otomobilden çıkartıldı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan otomobil M.K. M.S. ile F.A. ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındı.

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