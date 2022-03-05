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Kilis'te suç örgütüne operasyonda 11 tutuklama

Kilis'te suç örgütüne operasyonda 11 tutuklama
05.03.2022 12:26

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Kilis'te, farklı suçlara karışan ve polis operasyonuyla yakalanan 11 şüpheli, mahkemece tutuklandı. 3 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık koordinesinde; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüt adına suç işlemek', 'yağma', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 26 adres saptandı. Özel harekat ekibinin de desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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