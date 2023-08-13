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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 22:04 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 22:16

Kilis’te otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Ekrem Çetin Mahallesi Çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Hanefe K. idaresindeki 58 NY 023 plakalı otomobil, Yaşar B. idaresindeki 79 ABD 927 plakalı motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada motosiklet sürücü Yaşar B. hafif yaralanırken, motosiklette yolcu olan Leyla B. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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