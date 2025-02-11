PODCAST CANLI YAYIN
Kilis’te otomobil ile otobüs çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Kilis'te otomobil ile otobüs çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 19:14 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 19:14

Kilis'te otomobil ile otobüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Kilis-Gaziantep karayolu Oylum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.İ. idaresindeki 79 ABZ 439 plakalı otomobil, Oylum Kavşağı'ndan dönüş yapmak istediği sırada, Gaziantep'ten Kilis istikametine seyreden N.K. yönetimindeki 79 SO 445 plakalı otobüsle çarpıştı. Kaza sonucu otobüste yolcu olarak bulunan A.K. ve M.İ. ile otomobil sürücüsü L.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa'da metro istasyonuna çarpan sürücü hayatını kaybetti
11.02.2025Salı
Tırını tamir etmek isterken altında kaldı!
11.02.2025Salı
İstanbul'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi: İETT otobüsü yolda kaldı
11.02.2025Salı
Başakşehir’de kar nedeniyle yolda kalan İETT otobüsü kayarak ağaca çarptı
11.02.2025Salı
Kayseri'de fuhuş baskını: 6 kişi gözaltına alındı
11.02.2025Salı
Bunlar da Var
Feci kaza kamerada: Kamyonetin altında kalan motokurye hayatını kaybetti! 03:27
Feci kaza kamerada: Kamyonetin altında kalan motokurye hayatını kaybetti!
10.02.2025Pazartesi
Ferdi Tayfur’a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: Babama düşman ettiler 02:50
Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: "Babama düşman ettiler"
10.02.2025Pazartesi
Pendik’te otomobil sürücüsünün ezdiği kurye konuştu! 02:06
Pendik'te otomobil sürücüsünün ezdiği kurye konuştu!
10.02.2025Pazartesi
Burdur’da yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti 01:27
Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti
11.02.2025Salı
CANLI YAYIN