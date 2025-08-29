Kilis’te motosiklet kazası: 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı

KİLİS'TE MOTOSİKLET KAZASI

Kilis'in Gaziantep kara yolunun 30'uncu kilometresinde M.Ö. yönetimindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet devrildi.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.Ö., eşi E.Ö. ve çocukları İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ile E.Ö., 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.