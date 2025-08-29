Kilis’te motosiklet kazası: 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı
Kilis Gaziantep kara yolunda motosikletin devrilmesi sonucu sürücü, eşi ve 4 çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KİLİS'TE MOTOSİKLET KAZASI
Kilis'in Gaziantep kara yolunun 30'uncu kilometresinde M.Ö. yönetimindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet devrildi.
YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.Ö., eşi E.Ö. ve çocukları İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ile E.Ö., 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.