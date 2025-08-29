PODCAST CANLI YAYIN

Kilis’te motosiklet kazası: 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Kilis Gaziantep kara yolunda motosikletin devrilmesi sonucu sürücü, eşi ve 4 çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'TE MOTOSİKLET KAZASI
Kilis'in Gaziantep kara yolunun 30'uncu kilometresinde M.Ö. yönetimindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet devrildi.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.Ö., eşi E.Ö. ve çocukları İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ile E.Ö., 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle