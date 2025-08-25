PODCAST CANLI YAYIN

Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Halep'e gönderildi

Kilis'te iki gün önce kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki kız çocuğu Arıc Aljaroukh'un cansız bedeni dün gece bulundu, cenazesi bugün Halep'e gönderildi. Kilis'te iki gün önce akşam saatlerinde kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki kız çocuğu Arıc Aljaroukh'un cansız bedeni dün akşam saatlerinde evine yakın metruk bir binada bulundu.

Olay, Kilis'in Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak'ta meydana geldi. Küçük kızın cansız bedeni Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bugün ise cenazesi, işlemlerin ardından Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçirilerek Suriye'nin Halep kentine gönderildi.


Acılı aile gözyaşlarına boğulurken, anne Rim Aljaroukh yakınları tarafından sakinleştirildi; baba Mahmut Aljaroukh da üzüntü yaşadı.


Öte yandan polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

