Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Halep'e gönderildi

Öte yandan polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

Acılı aile gözyaşlarına boğulurken, anne Rim Aljaroukh yakınları tarafından sakinleştirildi; baba Mahmut Aljaroukh da üzüntü yaşadı.

Olay, Kilis'in Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak'ta meydana geldi. Küçük kızın cansız bedeni Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bugün ise cenazesi, işlemlerin ardından Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçirilerek Suriye'nin Halep kentine gönderildi.