Kilis’te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kilis’te öğleden sonra Şeyh Mansur Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada sürücü M.G. ile yanında bulunan yolcu Ç.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kilis'te öğleden sonra Şeyh Mansur Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. M.G. yönetimindeki 31 APA 597 plakalı otomobil ile N.K.'nin kullandığı 79 ED 698 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden M.G. ile yanında yolcu olarak bulunan Ç.G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

