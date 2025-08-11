Kilis’te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KİLİS'TE KAVŞAKTA KAZA

Kilis'te öğleden sonra Şeyh Mansur Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. M.G. yönetimindeki 31 APA 597 plakalı otomobil ile N.K.'nin kullandığı 79 ED 698 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden M.G. ile yanında yolcu olarak bulunan Ç.G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.