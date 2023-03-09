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Kilis’te kaçak sigara operasyonu! Operasyonunda 15 bin 850 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’te kaçak sigara operasyonu! Operasyonunda 15 bin 850 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
09.03.2023 21:08

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Kilis'te jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda, 2 kişi gözaltına alınırken, 15 bin 850 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kilis Merkez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde ikamet eden H.Ö ve H.K isimli şüphelilerin ikamet ettikleri adrese kaçak sigara operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonunda 15 bin 850 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi Meydana gelen olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup adli tahkikata başlanmıştır.

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