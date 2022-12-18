KİLİS'te 2 TIR'a çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Öncüpınar Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 46 ER 551 plakalı otomobil, önündeki 27 PT 629 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kontrolden çıkan otomobil, ardından park halindeki 27 VD 452 plakalı çimento yüklü TIR'a çarparak alev aldı. Bu sırada çevredekiler, otomobildeki F.A., M.K. ile M.S.'yi dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri alevler söndürürken, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.