PODCAST CANLI YAYIN

Kepez'de yangın!

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ormana Sıçradı
Yükselen alevler, kısa süre içinde yakındaki ormanlık alana ulaştı. Yangın nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tedirgin oldu.

Havadan ve Karadan Müdahale
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları havadan, arazözler ve orman işçileri ise karadan müdahale ediyor.

Çıkış Nedeni Araştırılıyor
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Bunlar da Var

Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle