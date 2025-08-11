Kepez'de yangın!
Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Ormana Sıçradı
Yükselen alevler, kısa süre içinde yakındaki ormanlık alana ulaştı. Yangın nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tedirgin oldu.
Havadan ve Karadan Müdahale
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları havadan, arazözler ve orman işçileri ise karadan müdahale ediyor.
Çıkış Nedeni Araştırılıyor
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerin incelemeleri sürüyor.