Kepez'de yangın!

Saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ormana Sıçradı

Yükselen alevler, kısa süre içinde yakındaki ormanlık alana ulaştı. Yangın nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tedirgin oldu.

Havadan ve Karadan Müdahale

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları havadan, arazözler ve orman işçileri ise karadan müdahale ediyor.

Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerin incelemeleri sürüyor.