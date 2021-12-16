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Kenevir serasına çevrilen eve operasyon

Kenevir serasına çevrilen eve operasyon
16.12.2021 12:32

OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve bir evde 94 kök hint keneviri ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik İzmit ilçesinde 3 farklı çalışma yürüttü. Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonlar neticesinde 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 52 gram metamfetamin, 94 kök Hint keneviri, 274,70 gram sentetik kannabinoid, 15,60 gram esrar, 2 adet lyrıca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheliden 5'inin uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu belirlendi. Haklarında işlem yapılan şahıslar serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.Ş.Ö., O.G., E.Ş. ve T.F.'nin sokak satıcısı olduğu, şüpheli O.G.'nin ise esrar elde etmek için kenevir ektiği belirlendi. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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