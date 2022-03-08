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Kendisine küfür eden şahısı evinin önünde pusu kurup öldürdü

Kendisine küfür eden şahısı evinin önünde pusu kurup öldürdü
08.03.2022 10:53

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Adana’da kendisini daha önce darp edip küfrettiğini öne sürdüğü şahsa evinin önünde pusu kurup öldüren zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Şubat günü saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Yusuf Yosunkaya, 01 AHT 055 plakalı otomobiline bindiği sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Yosunkaya kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yosunkaya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yosunkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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