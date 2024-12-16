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Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
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Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 19:21

Bolu’da kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Bekir Akatay, yaşamını sürdürdüğü iş hanının deposundaki odada ölü bulundu. Olay, Aktaş Mahallesi Süreya Sokak üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki Bekir Akatay, bölgedeki esnafın desteği ile bir süredir yaşamını iş hanının depo kısmında bulunan bir odada sürdürüyordu. Bekir Akatay’dan iki gündür haber alamayan esnaf şüphelenerek odaya bakmaya gitti. Odadan ses alamayan vatandaş, Akatay’ın bulunduğu odanın kapısını kırdı. Yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde Bekir Akatay’ın hayatını kaybettiğini tespit edildi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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