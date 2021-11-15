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Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam 15 metreden yuvarlanarak çukura düştü,

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam 15 metreden yuvarlanarak çukura düştü,
15.11.2021 09:01
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Bursa'da evinden ayrılan 65 yaşındaki adam 15 metrelik uçurumda yaralı halde bulundu. Gece yarısı tüm ekipler seferber olurken, kızı ve polisler tarafından ağır yaralı halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam kızından habersiz evden ayrıldı, kızı uzun bir süre haber alamayınca evinin yakınında aramaya başladı. Binali Kurç'un, 15 metre yükseklikten yuvarlanarak uçuruma düştüğü görülünce yardım ekiplerine haber verildi. Yaralı adam düştüğü yerden çıkartılarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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