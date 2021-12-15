Kendini tuvalete kitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayara çaldı

Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kitleyerek çalışanlarının gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayara çalarak kayıplara karıştı. Alınan bilgiler göre; Bilecik Belediyesi ek binasında saat 16:30'da giril bir şahıs kendisini tuvalete kitledi. Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs, maskesinin takarak tuvaletten çıktı. Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak, giriş kapısından çıkarak kayıplara karıştı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın güvenlik kamerası görüntüleri alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber oldu.